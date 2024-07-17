Коломна, Московская область, 17 июля, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолёта SSJ-100 под Коломной в Московской области может занять порядка месяца, сообщили в правоохранительных органах.

SuperJet International Sukhoi Superjet-100

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — рассказали журналистам правоохранители.

Отмечается, что поисковые работы завершены, всего нашли 38 фрагментов тел.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступила информация о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. На борту рухнувшего самолёта не было пассажиров. Была подтверждена гибель трёх членов экипажа. В соцсетях очевидцы крушения рассказали, что пилоты сумели увести воздушное судно в лесной массив, подальше от домов.

Следственный комитет по факту крушения самолёта возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Специальная комиссия назвала приоритетную версию авиакатастрофы самолёта Superjet 100 под Коломной. Предварительно, крушение самолёта с работой двигателей не связано. Борт принадлежал одной из компаний и эксплуатировался с 2014 года. Параллельно в тот же день тестовый полёт совершал новый импортозамещённый SSJ NEW, он благополучно приземлился на аэродроме.