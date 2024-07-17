Москва, 17 июля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Пассажирский «Суперджет-100», который разбился в Подмосковье, по предварительной информации, не совершал обязательный облёт после заводского технического обслуживания. Об этом ТАСС сообщили в авиационных кругах.

(сс) Frank Schwichtenberg «Сухой Суперджет 100»

«Суперджет-100» не совершил облёт, который обязан по регламенту после глубокого технического обслуживания на заводе», — сказал собеседник агентства.

Сведений о его полётах также нет в открытом реестре воздушных судов. Установлено, что предпоследний вылет самолёт делал 3 мая 2024 года.

Отмечается, что контрольный облёт совершает экипаж лётчиков-испытателей.

«Такие пилоты «заточены» отмечать технические проблемы, которые после этого устраняются. Если на борту была техническая неисправность, нестандартное поведение самолёта или сбои, они вносят свои замечания», — пояснили специалисты, добавив, что линейный экипаж может вовремя не распознать проблему.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля SSJ-100 разбился в районе деревни Апраксино под Коломной, следуя в аэропорт Внуково с завода в Луховицах, где он проходил плановый ремонт. В самолёте находились двое пилотов и штурман. Все они погибли.

В рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, в качестве основной версии рассматривается одновременный отказ двух двигателей лайнера.

Межгосударственный авиационный комитет 13 июля опубликовал на своём сайте фотографии бортовых чёрных ящиков с разбившегося самолёта. Специалисты успешно скопировали всю полётную информацию, подготовили её для расшифровки и последующего анализа.