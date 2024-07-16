Москва, 17 июля, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Россию пустили бы в НАТО и «сожрали» лишь в том случае, если бы страна распалась в 1990-е годы не меньше чем на 7-8 частей. Такое предположение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Политик пояснил, что альянс всегда боялся, опасался России: великая, хотя и ослабевшая держава — непредсказуемая страна.

«Если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да ещё и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием. Сожрали бы по кускам, причмокивая влажными от радости губами», — заверил Медведев, добавив, что это стало бы полным крахом РФ, которого так «хотели и хотят англосаксонские элиты».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Вечером 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди стран-участниц.

Дмитрий Медведев 11 июля заявил, что России необходимо сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился её исчезновением. Он уточнил, что также нужно сделать всё для исчезновения альянса.