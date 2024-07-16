Москва, 17 июля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Фёдорова.

Mvd.ru МВД

Первый замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Фёдоров

«Игорь Васильевич Фёдоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД.

По какой статье разыскивается украинский генерал, не указано.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.

7 июля украинские СМИ писали, что бывший бизнес-партнёр украинского бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-совладелец «Приватбанка» Боголюбов мог незаконно покинуть страну и, предположительно, находится в Австрии.

МВД России объявило в розыск ряд руководителей прибалтийских стран. В их число попала и глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере, объявившая, что власти республики приравняют голосование на весенних выборах президента России к поддержке СВО, что в стране уголовно наказуемо.