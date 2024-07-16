Симферополь, 17 июля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. В Крыму в связи с повышенным энергопотреблением для минимизации перегрузки оборудования из-за аномально высоких температур введено веерное отключение электричества. О принятых мерах сообщили в компании «Крымэнерго».

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Ранее о временных отключениях предупреждали в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и ещё 30 крупных населённых пунктах.

«Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии. Просьба экономить электроэнергию и выключить лишние электроприборы», — призвали в компании.

Синоптики прогнозируют повышение температуры до 40 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов, заявила 16 июля профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Эти медузы представляют опасность для человека и, в частности, могут вызывать появление обширных и болезненных ожогов.

Из-за жары в Крыму увеличилось число природных возгораний. Пожар в посёлке Коктебель, который распространился на площади 20 гектаров, перешёл на территорию государственного природного заповедника «Карадагский», информировали в прокуратуре Республики Крым.