Москва, 17 июля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила отказ российских ТВ-каналов показывать Олимпиаду в Париже, назвав это «наказанием».

Татьяна Тарасова

Титулованная спортсменка заявила Sport24, что обязательно посмотрит Олимпиаду-2024 на альтернативных источниках.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — сказала Татьяна Тарасова.

Как сообщало ИА Регнум, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады в Париже. Лыжница сказала, что не будет следить за спортсменами из России.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что «послал в космос» депутатов, которые ему звонили и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпийских игр. По словам Плющенко, спортсменам обязательно надо ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, потому что «все прекрасно знают, откуда мы и какую страну представляем».

По его утверждению, на Играх можно доказать, что российские спортсмены лучшие даже в сегодняшней обстановке.

В Играх примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.