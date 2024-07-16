Вашингтон, 17 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Россия обладает самым большим количеством артиллерийских систем, а также налаженными поставками боеприпасов, написали 16 июля в статье Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«У Вооружённых сил России больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооружённых сил США», — признал автор.

Согласно публикации, Россия использует комбинацию советских самоходных гаубиц, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых систем, в частности 2С33 «Мста-СМ2». Москва также наладила надёжную сеть поставок и производит порядка 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц.

Как передавало ИА Регнум, конфликт на Украине продемонстрировал, что ВС России представляют из себя грозного противника для США и НАТО, отметил 19 марта обозреватель американского издания The National Interest Ставрос Атламазоглу. Он добавил, что российские военные смогли повернуть ситуацию на Украине в свою сторону, а нехватка боеприпасов значительно ослабила ВСУ и позволила освободить некоторые территории в зоне боевых действий. При этом политическая система РФ способствует возможностям российских военных выдерживать трудности и оперативные неудачи, отметил обозреватель.

В мае британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Bain & Company признал, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины и за четверть стоимости.