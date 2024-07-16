Штат Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «интересной» встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая состоялась 16 июля и длилась почти час. Об этом сообщили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом

В начале переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхья Лавров пояснил, что за время встречи двух сторон удалось многое обсудить и просто поговорить на разные темы.

Отмечается, что встреча проходила по просьбе Швейцарии.

«Это была интересная встреча. Лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. То, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом», — прокомментировал Сергей Лавров.

Глава МИД также акцентировал, что Россия «ценит взвешенный подход к мировым событиям».

Как сообщало ИА Регнум, решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты стало унижением для Берлина, который беспрекословно подчинился США, заявил 16 июля Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых, 10 июля.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН глава МИД России заявил, что Москва призывает всех, кто проявляет интерес к урегулированию украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств. Лавров подчеркнул, что замалчивание проблемы обесценивает мирные инициативы, а расистская политика главы киевского режима Владимира Зеленского получает одобрение.

Делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла ночью 16 июля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.