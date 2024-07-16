Москва, 16 июля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. По официальным данным, власти США передали Украине 40 управляемых ракет М142 HIMARS, три пусковых передала Германия, не менее 17 единиц М270 выделила Франция, Великобритания и Италия. За всё время конфликта Украине было передано не менее 55—57 систем всех типов — колёсные и гусеничные. «Военная хроника» посчитала, сколько американских РСЗО HIMARS уже уничтожено с начала спецоперации.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная установка M142 HIMARS

В своём исследовании авторы подчеркнули, что потери ракет украинская сторона тщательно скрывает и в этой связи не утихают дискуссии, сколько именно этих комплексов уничтожили ВС РФ.

До января 2024 года западные СМИ заявляли, что российским военным не удалось уничтожить ни одну пусковую установку, на самом деле ситуация была иной, считают исследователи.

Так, например, наиболее результативным стал прилёт в склад ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области в начале декабря 2022 года — тогда удалось уничтожить сразу пять ракет.

Всего по официальным заявлениям Минобороны России и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено или серьёзно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.

Как сообщало ИА Регнум, российская система противовоздушной обороны сбила на востоке Донецка ракету реактивной системы залпового огня HIMARS.

5 июля украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке на город пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

Российская армия 9 июля уничтожила четыре установки РСЗО HIMARS, готовивших атаку на Крым. Кроме того, в течение суток российские средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ и восемь реактивных снарядов HIMARS.