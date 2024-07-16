Москва, 16 июля, 2024, 23:25 — ИА Регнум. С 1 августа пять категорий российских граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт пояснил, что перерасчёт коснётся пенсионеров, которые работали в 2023 году. Данная категория получателей пенсии составит около 8 млн человек. Размеры доплат будут индивидуальными, в зависимости от взносов, уплаченных работодателем, и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию.

Кроме того, с 1 августа увеличатся размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности при соблюдении условий выслуги в данных должностях. В частности, для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации: для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Выплаты работникам угольной промышленности зависят от вида осуществляемой деятельности, а не от пола, сообщил aif.ru.

Также увеличение выплат затронет получателей накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат, так как негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании показали положительные доходности, добавил Балынин.

Как передавало ИА Регнум, с июля в России увеличили выплаты работавшим пенсионерам, закончившим трудиться в июне. Им начнут выплачивать пенсию с учётом всех индексаций. Вторая категория ― пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Также фиксированную надбавку вдвое увеличили для граждан, в июне оформивших инвалидность первой группы, пояснил декан факультета права НИУ Высшей школы экономики Вадим Виноградов.

С 1 октября 2024 года в России проведут индексацию военных пенсий на 5,1%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. По действующим нормативам, при расчёте военных пенсий с 1 января учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, а с 1 октября коэффициент должен был увеличиться до 89,32%. Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента составит 89,83%.