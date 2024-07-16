Казань, 16 июля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Священный Коран не допускает рукоприкладства — ставшим жертвами домашнего насилия женщинам нужно обращаться за помощью. Об этом «РИА Новости» сказал представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана после публикации в Telegram-каналах видеоролика «Как правильно бить жену».

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Накануне агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым, в котором он говорил, что, согласно шариату, мужу не дозволено бить жену, это миф. В видео он несколько раз заявил, что избивать жену нельзя ни в коем случае.

Издание отметило, что ряд СМИ и Telegram-каналов публикуют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

В ДУМ Татарстана настаивают на просмотре полной версии видеоподкаста, но она уже удалена.

«Рукоприкладство недопустимо, как и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе. Женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — сказал представитель ДУМ Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, в одном из торговых центров подмосковного Серпухова мужчина избил свою жену при ребёнке и посетителях.

В башкирском городе Салавате пьяный мужчина до смерти избил сожительницу и улёгся в обнимку с трупом. В таком положении его застали сотрудники полиции. Он признал себя виновным в убийстве.