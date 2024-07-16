Москва, 16 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. В следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» произошёл конфликт между одним из подозреваемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и сотрудником учреждения. Об этом сообщило издание MK.RU со ссылкой на источник.

A.Savin, Wikimedia Commons СИЗО «Лефортово»

Предположительно, инцидент произошёл после того, как обвиняемый в терроризме якобы в грубой форме начал критиковать ислам. Сотрудник СИЗО, мусульманин по вероисповеданию, вступил в перепалку с заключённым. Мужчины поругались, дело дошло до стычки. Официального подтверждения этому нет.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали более 500 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек. Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Обвиняемых держат в одиночных камерах ради их безопасности.

В мае сообщалось, что предполагаемые исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — не стали обжаловать решение суда о продлении срока их содержания под стражей до 22 августа.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».