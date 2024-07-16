Тверь, 16 июля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Стоимость проезда по всей трассе М-11, включая северный обход Твери, но без учёта участка с 15-го по 58-й километр дороги в Московской области, для легковых автомобилей составит 3,2 тыс. рублей, сообщил 16 июля «Росавтодор».

Евгений Биятов/РИА Новости Мост Северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 «Нева»

Для грузовых автомобилей проезд обойдётся в 6,6 тыс. рублей, передаёт RT. С пятницы по воскресенье стоимость проезда для легковых и грузовых автомобилей составит 3,45 тыс. рублей и 7,45 тыс. рублей соответственно.

Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11 составит 540 рублей для легковых автомобилей и 970 рублей для грузовых, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Петербург. Был открыт Северный обход Твери.

Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, сказал Путин. Надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста экономики, они повышают инвестиционную привлекательность регионов, улучшают качество жизни людей и способствуют развитию внутреннего туризма, добавил президент.