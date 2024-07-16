Будапешт, 16 июля, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Насильственная мобилизация на Украине неприемлема, она нарушает все права человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим на Украине насильственные неприемлемые мобилизационные маневры и операции, нарушающие все права человека», — сказал он.

Сийярто напомнил, что многие украинские мужчины пытаются нелегально пересечь границу, чтобы попасть на территорию Венгрии. При этом Киев продолжает различными, в том числе и насильственными, методами удерживать граждан призывного возраста, резюмировал Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая ужесточение наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. По её словам, новый законопроект приведёт только к росту коррупции на Украине и более сильному расколу общества.

Ранее Сийярто заявил, что конфликт на Украине не может разрешиться на поле боя, так как стратегия стран Евросоюза и НАТО не принесла желаемых результатов и западное оружие не помогло Киеву переломить ситуацию. По словам главы МИД Венгрии, странам Запада нужно прекратить делать ставку на достижение Украиной военного превосходства и начать подталкивать стороны конфликта к мирным переговорам.