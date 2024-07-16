Нью-Йорк, США, 16 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В штаб-квартире ООН началась двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Накануне встречи Сийярто сообщал о планах обсудить на площадке ООН с Лавровым урегулирование украинского конфликта и развитие двусторонних отношений. Также он отмечал, что ООН была создана не как группа для стран-единомышленников, а как платформа, где все могут общаться друг с другом, даже если имеются какие-то противоречия. По его словам, где бы он ни разговаривал с Лавровым, это всегда происходит на взаимоуважительной основе.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН глава МИД России заявил, что Москва призывает всех, кто проявляет интерес к урегулированию украинского кризиса, учитывать проблему национальных меньшинств. Лавров подчеркнул подчеркнул, что замалчивание проблемы обесценивает мирные инициативы, а расистская политика главы киевского режима Владимира Зеленского получает одобрение.

Как передавало ИА Регнум, делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла ночью 16 июля в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.