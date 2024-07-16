Москва, 16 июля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Канонизация царя Ивана Грозного невозможна, поскольку он совершил страшное преступление, приказав убить митрополита Филиппа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вадим Савицкий/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Но он (Иван Грозный. — Прим. ред.) совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может. Прошу считать эту тему закрытой», — заявил патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Как добавил патриарх, данное решение не означает, что исторические заслуги Ивана Грозного обесцениваются. Его политические действия не могут быть причиной для канонизации, уточнил епископ.

Патриарх Кирилл также отметил, что вопрос о причинах всех радикальных действий царя остаётся в стороне. Он предположил, что на Ивана Грозного могла повлиять болезнь или его «обуяла злая сила».

Ранее ИА Регнум передавало, что патриарху Кириллу удалось освободить митрополита УПЦ Ионафана, приговорённого к пяти годам лишения свободы на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение, принятое в православное Рождество, сатанизмом.