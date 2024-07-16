Москва, 16 июля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Количество обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после употребления шаурмы, купленной в торговых точках на севере Москвы, увеличилось до 17 человек, сообщила 16 июля пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Александр Рюмин/ТАСС

Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим — «сальмонеллёз», сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«По трём точкам быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе в городе Москве, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются обнаруженные продукты питания», — отметила пресс-служба.

Местонахождение владельца одной из указанных точек питания установлено, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, сказано в сообщении. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельцев и сотрудников двух других точек, кроме того, назначен ряд экспертиз, добавила пресс-служба.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в результате потребления некачественной шаурмы пострадали мигранты, по меньшей мере 15 человек были госпитализированы. Проверка проводилась не только в точках питания, но и в хостеле, где проживают пострадавшие, информировал СК.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Башкирии суд обязал предпринимателей выплатить 800 тыс. рублей за моральный вред, причинённый жителю Салавата после отравления шаурмой в кафе.

В апреле 2023 года мужчина купил шаурму и вскоре после употребления почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию городской больницы города Салавата в критическом состоянии. Из больницы его выписали с клиническим диагнозом «острый тубулоинтерстициальный нефрит тяжелого течения на фоне сальмонеллеза, вызванного Salmonella enteritidis, гемодиализ, трахеостомия, деканюляция трахеи».

Суд удовлетворил иск пострадавшего частично. В беседе с ИА Регнум мужчина рассказал, что у него наблюдаются проблемы с лёгкими, также пострадавшему, по его словам, стало тяжелее запоминать информацию, что создаёт для него существенные проблемы в работе.