Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе стройматериалов в Краснодаре
Краснодар, 16 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло возгорание двух складских помещений и административного здания, сообщила 16 июля пресс-служба муниципального центра управления городом в своём Telegram-канале.
«Специалисты тушат пожар по улице Станичной, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Позднее в ГУ МЧС Краснодарского края информировали, что горение складов локализовано на 1,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что на складах хранятся строительные материалы.
В ликвидации последствий возгорания задействованы выше 50 специалистов и 17 единиц техники.
Как передавало ИА Регнум, 13 июля в Краснодаре вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 90 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд.
14 июля в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае произошло возгорание леса и травы, огонь распространился на площади 3 га.
15 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что лесной пожар в районе хутора Дюрсо локализовали на площади в 62 га.