Краснодар, 16 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло возгорание двух складских помещений и административного здания, сообщила 16 июля пресс-служба муниципального центра управления городом в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Специалисты тушат пожар по улице Станичной, 18. По информации ЕДДС, произошло возгорание двух складских помещений и одного административного здания. Ориентировочная площадь пожара — 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Позднее в ГУ МЧС Краснодарского края информировали, что горение складов локализовано на 1,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что на складах хранятся строительные материалы.

В ликвидации последствий возгорания задействованы выше 50 специалистов и 17 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля в Краснодаре вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 90 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд.

14 июля в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае произошло возгорание леса и травы, огонь распространился на площади 3 га.

15 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что лесной пожар в районе хутора Дюрсо локализовали на площади в 62 га.