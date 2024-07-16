Вена, 16 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что министры от его Австрийской народной партии будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете Евросоюза. Об этом 16 июля он написал в своем официальном аккаунте в соцсети Х, комментируя желание ЕС «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Канцлер Австрии Карл Нехаммер

«Нужно противостоять попыткам Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство. Министры от Австрийской народной партии будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов, у нас много дел», — написал Нехаммер.

Как передавало ИА Регнум, Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС.

После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

Издание Politico сообщило, что представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор во время закрытой встречи уже столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Собеседники издания добавили, что несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит придерживаться своего нынешнего курса. Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом, уточнили авторы материала.