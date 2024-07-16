Москва, 16 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение 12 июля в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Межгосударственный авиационный комитет/РИА Новости Бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа»

Комиссия также определила приоритетную версию причины катастрофы, заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, крушение не было связано с работой двигателей, сообщил источник, не назвав приоритетную причину. Ранее другие собеседники СМИ упоминали в том числе и версию одновременного отказа двух двигателей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт Superjet 100, совершавший тестовый полёт после планового ремонта, разбился под Коломной у деревни Большое Карасёво. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 передали в центральный аппарат Следственного комитета. Самолёт находился в эксплуатации с 2014 года.

К крушению Sukhoi Superjet 100 привела, вероятно, неправильная установка датчиков угла атаки, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Когда самолёт набирал высоту, датчики выдали недостоверные показания, из-за чего сработала система защиты, рассказал собеседник издания. Система предохраняет самолёт от выхода на режимы сваливания, но из-за ошибки направила его вниз, пояснил источник.

Кроме того, знакомый с ходом расследования источник ранее сообщал журналистам, что причиной крушения Sukhoi Superjet 100 стала, вероятно, ошибка пилота или обслуживающего персонала. SSJ является надёжным самолётом, а картина ЧП с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор, отмечал собеседник СМИ.