Москва, 16 июля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В Москве с 18 по 21 июля пройдёт восьмой всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». В конкурсных программах примут участие более 200 артистов из 17 стран мира, сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что участниками фестиваля станут жонглеры, акробаты и гимнасты, эквилибристы, наездники, клоунские коллективы, дрессировщики животных. Все они — артисты из Казахстана, США, Италии, Испании, Германии, Испании, Португалии, Польши и других стран мира.

«Мы рады, что, несмотря ни на что, артисты проявили, назовём так, политический героизм, приехали к нам, это артисты из тех стран, которые наиболее жестко реагируют сейчас на нашу страну», — сказал Запашный на пресс-конференции, посвящённой проведению фестиваля.

По его словам, в конкурсных программах и гала-шоу будут представлены цирковые номера в разнообразных жанрах, включая скоростное жонглирование, воздушную гимнастику в кольце, акробатику с шестами, оригинальный эквилибр на ховербордах, воздушную гимнастику на ремнях, джигитовку на лошадях, дрессуру тигров, львов, слонов и не только.

Как сообщил гендиректор цирка, конкурсная программа смотра состоится 18 и 19 июля, 20 июля пройдёт гала-шоу, а 21 июля — вторая часть гала-шоу и церемония награждения победителей фестиваля. Запашный также отметил, что в этом году артистов будет оценивать сразу три команды жюри, включая профессиональное, зрительское и медийное. В случае, если все жюри выбирают один номер, исполнитель будет объявлен обладателем гран-при фестиваля, сказал он.

Отмечается, что выступления артистов циркового искусства пройдут на арене Большого Московского цирка.