Донецк, 16 июля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Документы по присвоению природному заповеднику «Степь Донецкая» и национальному парку «Меотида» статуса федерального значения находятся на этапе согласования, сообщили Донецкому агентству новостей (ДАН) в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

(сс) SergKh78

«В настоящее время проекты постановлений правительства об их создании проходят процедуры согласований с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — сказали в Минприроды.

Там добавили, что после завершения согласительных процедур проекты внесут в правительство РФ.

Как передавало ИА Регнум, в соответствии с дорожной картой Минприроды РФ национальный парк «Меотида» и заповедник «Степь Донецкая» станут федеральными государственными бюджетными учреждениями. Сейчас производится верификация границ, уточняются земельные вопросы, готовятся нормативные документы. Заповедные территории получат свои законные полномочия уже в России, им будет дан толчок в развитии.

На территории парка «Меотида» произрастает около 640 видов растений, есть крупные животные, огромное количество насекомых, главная гордость — птицы. Их здесь обитает 250 видов, среди которых такие редкие, краснокнижные виды, как черноголовый хохотун, ходулочник и символ «Меотиды» — шилоклювка. Наибольшую известность «Меотиде» принес кудрявый пеликан, которого в Европе осталось всего 2,5 тысячи особей.