Нью-Йорк, США, 16 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты стало унижением для Берлина, который беспрекословно подчинился США, заявил 16 июля глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

(сс) U. S. Department of Defense/Scott Howe

«Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наёмных ракет средней дальности», — сказал он.

Минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых, 10 июля. Отмечалось, что это будут такие системы, как SM-6 и Tomahawk.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США по размещению на немецкой территории дальнобойного оружия. По её словам, это может привести лишь к росту риска превращения ФРГ в театр военных действий с «ужасными последствиями» для жителей страны.

Немецкий эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил, что Запад отстаёт от России в ядерном тактико-оперативном плане, на фоне чего планы США по размещению ракет Tomahawk в Европе не выглядят чем-то удивительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России хватит потенциала, чтобы сдерживать ракеты, которые США планируют разместить в Европе. Он отметил, что Россия будет отвечать на размещение американских ракет, и обратил внимание, что сложилась парадоксальная ситуация. США продолжают зарабатывать деньги, а Европа находится в прицеле российских ракет, пояснил спикер Кремля.