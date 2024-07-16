Лавров назвал решение ФРГ разместить американские ракеты унизительным
Лавров: США унизили Германию, решив разместить там дальнобойные ракеты
Нью-Йорк, США, 16 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты стало унижением для Берлина, который беспрекословно подчинился США, заявил 16 июля глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
«Сегодня мы видим ещё одно унижение Германии, чьё правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наёмных ракет средней дальности», — сказал он.
Минобороны США объявило о планах размещения в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе гиперзвуковых, 10 июля. Отмечалось, что это будут такие системы, как SM-6 и Tomahawk.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США по размещению на немецкой территории дальнобойного оружия. По её словам, это может привести лишь к росту риска превращения ФРГ в театр военных действий с «ужасными последствиями» для жителей страны.
Немецкий эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил, что Запад отстаёт от России в ядерном тактико-оперативном плане, на фоне чего планы США по размещению ракет Tomahawk в Европе не выглядят чем-то удивительным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России хватит потенциала, чтобы сдерживать ракеты, которые США планируют разместить в Европе. Он отметил, что Россия будет отвечать на размещение американских ракет, и обратил внимание, что сложилась парадоксальная ситуация. США продолжают зарабатывать деньги, а Европа находится в прицеле российских ракет, пояснил спикер Кремля.