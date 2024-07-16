Москва, 16 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Наёмник из Франции, участвующий в боях на стороне ВСУ, снял видео в прифронтовом населённом пункте и опубликовал его в Сети.

Иван Шилов ИА Регнум

«Деревня находится в трёх-четырёх километрах от линии фронта. Мы разбиты на небольшие отряды и размещены в этих маленьких домиках», — приводит слова француза «Российская газета».

Иностранец рассказал о технике, которая есть у его подразделения. Это квадроцикл с наклейкой в виде французского флага, багги и старый пикап из Европы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902407" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документ резидента под псевдонимом Феликс, который информировал о планах Франции направить в марте свои войска в зону украинского конфликта. Донесение было опубликовано 11 июля. В нём говорится, что французская армия обеспокоена увеличением количества своих военных, погибших на Украине. В частности, только 17 января при ударе российских военных по пункту временной дислокации погибли «десятки граждан Франции», а такие удары ВС РФ наносят регулярно.

В министерстве вооружённых сил Франции признали, что таких потерь у страны не было со времён войны в Алжире во второй половине ХХ века. Вместе с тем общее количество погибших французских граждан и факт их участия в конфликте на Украине тщательно скрываются, указано в донесении.