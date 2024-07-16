Вашингтон, 16 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Ричард Гренелл, помощник экс-президента США Дональда Трампа, предложил создать автономные зоны на Украине, чтобы сохранить её территориальную целостность, сообщило 16 июля агентство Bloomberg.

Алексей Куденко/РИА Новости

О каких именно областях идёт речь, Гренелл не уточнил. По предположению журналистов, он мог иметь в виду бывшие регионы Украины — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

«Нужно проработать эти детали», — заявил помощник Трампа.

Также Гренелл отметил, что вопрос о принятии Украины в НАТО рассматривать не следует.

Авторы публикации отметили, что помощник Трампа, вероятно, займёт один из высоких постов в случае победы экс-президента США на новых выборах. Также журналисты напомнили, что схожих с Гренеллом взглядов придерживается и предложенный Трампом кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, ранее говоривший, что США не должны финансировать ВСУ, а Киеву следует начать переговоры с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля, после своего выдвижения в вице-президенты, Вэнс отметил, что ему неясна цель финансовой поддержки Украины, осуществляемой американской администрацией. Ранее он также заявлял, что Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии.

Выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии станет «катастрофой для Украины», цитировали ранее заявления неназванного высокопоставленного чиновника одной из европейских стран обозреватели газета Politico.