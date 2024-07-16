Москва, 16 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. С января по июль 2024 года Северный и Южный речные вокзалы Москвы посетили более одного миллиона человек, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Михаил Климентьев/ТАСС

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Северный и Южный речные вокзалы после масштабной реставрации пользуются всё большей популярностью у жителей и гостей столицы.

«Продолжаем развивать территории вокзалов, чтобы горожане могли интересно проводить время здесь в любой сезон», — добавил он.

Каждые выходные на речных вокзалах проходят спортивные тренировки, участие в которых может принять каждый желающий. Также в этих местах зачастую проводятся различные праздники, фестивали и мастер-классы, отметили в Дептрансе.

Как передавало ИА Регнум, сейчас от Северного и Южного речных вокзалов суда идут почти до 50 российских городов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, наибольшим спросом у пассажиров пользуются направления: Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Глава города отметил, что речные вокзалы Москвы за два месяца летней навигации 700 раз приняли и отправили теплоходы, около 120 тысяч человек побывали за это время в путешествиях.

20 июня 2023 года на Северном речном вокзале состоялась церемонии запуска первых в Москве электрических речных трамваев. В ней по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин. В этом году Собянин сообщил о готовности Северного и Южного речных вокзалов к началу летней навигации 11 апреля.