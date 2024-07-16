Москва, 16 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT победили в классе Open международного ралли «Шелковый путь». Соревнования проходили 11 дней в пересеченной местности в России и Монголии. В них приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран мира, которые преодолели 5 243 километра дистанции.

Пресс служба LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT победила в ралли «Шелковый путь»

В классе Open, в котором участвовала LADA Sport ROSNEFT, триумфаторами стал экипаж в составе Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева на специально подготовленной для гонки LADA Niva Sport T2. Финишировать в ралли «Шелковый путь» удалось также их напарникам по команде — экипаж в составе Михаила Митяева и Егора Охотникова вошел в пятерку сильнейших в классе Т2.

Пресс служба LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT победила в ралли «Шелковый путь»

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT, активно участвуя в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС компании.