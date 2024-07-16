Южно-Сахалинск, 16 июля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. На Сахалине начал работать первый в России водородный полигон. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе церемонии запуска полигона.

Телеграм-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Кадр из видео

«Сахалин — место создания одного из трех водородных полигонов в России», — отметил он, добавив, что в настоящее время человечество идёт по пути использования водорода.

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин подчеркнул, что запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне позволит стране занять достойное место на международной технологической карте мира.

Значимость открытия полигона отметили и учёные. Так, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов во время церемонии подчеркнул, что эта технология является новой не только для России, но и для всего мира.

Первый в России водородный полигон посвящён производству так называемого «зелёного» водорода». Его работу обеспечивает солнечная электростанция. Также его планируют использовать для электроснабжения нескольких небольших населённых пунктов и мобильных систем генерации электроэнергии.

Также в рамках этого проекта Сахалинский государственный университет (СахГУ) совместно с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана запускает магистратуру, студенты которой будут изучать водородные технологии и создавать новые перспективные направления в области энергетики.