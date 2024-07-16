Симферополь, 16 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Судя по фотографиям, которые появились в социальных сетях, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов, заявила 16 июля в разговоре с RT профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Антон Денисов/РИА Новости

Данный вид медуз представляет опасность для человека и, в частности, может вызывать появление обширных и болезненных ожогов, отметила эксперт.

Угроза едва ли может стать смертельной, разве что в случае индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, но купаться во время нашествия медуз нельзя, добавила Темерева.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о появлении значительного числа медуз в районе мыса Тарханкут на западе Крыма, а также в Азовском море у населённого пункта Седово (ДНР). Проблема наблюдается второй год подряд, в то время как ранее подобное не происходило, рассказал глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров.

В январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в регионе отмечаются необычные природные явления, в том числе увеличение популяции медуз. При этом экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье пока не публиковалось, добавил Сальдо.