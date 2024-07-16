Москва, 16 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Конкурс «Москва и москвичи» на лучшую пьесу о Москве поможет решить проблему дефицита качественных пьес и сценариев в столице, заявила трёхкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселёва.

Станислав Красильников/ТАСС Мария Киселёва

«Конкурс поможет молодым и еще неизвестным драматургам заявить о себе, а именитым литераторам — поддержать свою репутацию. И заодно признаться в любви к нашему любимому городу», — отметила она.

Сообщается, что авторы трёх лучших пьес о столице станут победителями конкурса «Москва и москвичи» и получат денежные призы. К началу октября жюри отберут 15-20 лучших произведений, присланных на участие в конкурсе. Из них будут выбраны пять наиболее достойных пьес, среди которых и определят трёх победителей.

Важным условием для участников является то, что Москва должна быть действующим лицом пьесы по примеру «Горе от ума» Александра Грибоедова или «Три сестры» Антона Чехова.

По предварительным данным, жюри конкурса «Москва и москвичи» возглавил режиссёр Андрей Кончаловский. Также в состав жюри вошли художественные руководители и режиссёры ведущих театров столицы, ректоры ГИТИС и Литературного института.

Как передавало ИА Регнум, в Москве стартовал фестиваль «Театральный бульвар», который продлится до 11 августа и станет частью проекта «Лето в Москве». На Сретенском бульваре можно посетить выставку, посвящённую созданию театрального костюма и сценических макетов. Здесь же ежедневно будут проходить документальные спектакли «Квартеатра» из серии «Прожито на бульварах».

На Страстном бульваре работает мастерская семейного театра «Клумба из тумбы», а также иммерсивная лаборатория «Эскизы в пространстве». Каждую пятницу здесь можно принять участие в иммерсивном представлении театра «Импресарио» Фёдора Елютина.

На Чистопрудном бульваре можно посетить экспериментальный театр, где проводятся творческие мастерские. Здесь можно присоединиться к творческим дискуссиям и экспериментам «Контекст-клуба».