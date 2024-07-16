Вашингтон, 16 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пережитое покушение оказало влияние на него. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Carolyn Kaster/AP/TASS Дональд Трамп

«Мне не нравится думать об этом, но да», — ответил Трамп на вопрос корреспондента о том, изменил ли его близкий контакт с пулей, попавшей в правое ухо.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в Дональда Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из этого же штата.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что покушение на Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира. По мнению эксперта, в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.

16 июля экс-глава Белого дома Дональд Трамп вышел на сцену перед делегатами съезда Республиканской партии с забинтованным ухом. Это было его первое появление на публике после покушения. Трамп появился перед сторонниками после того, как его объявили кандидатом от партии на пост президента США. Бывший американский лидер произнёс приветственную речь, выразив всем благодарность за поддержку.