Москва, 16 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Рестораторы столицы отправят часть дохода от фестиваля «Лето в Москве» участникам СВО. Об этом сообщили в Департаменте торговли и услуг Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

Фестиваль «Лето в Москве» прошел в столице 13 и 14 июля. Развлечения и угощения гостями предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов, а выручка ресторанов и кафе в эти дни выросла на 20%.

«Мы с благодарностью относимся к нашим согражданам, которые сейчас отстаивают возможность россиян жить нормальной жизнью. Часть выручки за выходные мы отправим через фонд на нужды семей СВО — в денежном выражении сумма составит более одного миллиона рублей», — сказал агентству Москва основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский. Средства поступят в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

Как ранее сообщало ИА Регнум, с начала года в Москве открылось около 600 кафе и ресторанов.