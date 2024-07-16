Москва, 16 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более чем 60 сотрудникам ООО «Каскад-Инфра» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице агентству городских новостей «Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM

Дело открыто по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», уточнили в пресс-службе. Следователи полагают, что зарплата сотрудникам московской фирмы не выплачивалась в период с декабря 2023 года по март 2024 года. При этом, по версии СК, руководство «Каскад-Инфра» имело соответствующие денежные средства.

«Следователями столичного СК проводится комплекс необходимых следственных действий, изучается финансово-хозяйственная деятельность общества, устанавливаются иные сотрудники, перед которыми имеется задолженность, а также принимаются меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим», — отмечается в сообщении СК.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за задержанную зарплату. Поправки внесли в часть 1 статьи 236 Трудового кодекса РФ.

Согласно документу, работодатель должен выплатить работнику денежную компенсацию, когда причитающиеся ему выплаты не были вовремя начислены, а суд признал право на их получение. Размер такой компенсации рассчитывается из фактически не выплаченных денег с того дня, когда эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении.