Москва, 16 июля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Регистрацию на палаточный патриотический слёт «SТОлица. Лето» продлили до 20 июля. К этому моменту заявки на участие подали более семи тысяч молодых людей, сообщили на официальном сайте Мэра Москвы.

АНО «Город неравнодушных»

Стать участником мероприятия может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Отбор проводится в три этапа: сперва необходимо заполнить анкету на сайте, затем выполнить творческое задание и пройти собеседование с организаторами.

По данным портала, в качестве творческого задания молодым людям предлагают записать видеовизитку согласно теме выбранной смены. Финалисты конкурса попадают на встречу с организаторами слёта. Для участников, которые находятся за пределами Москвы, организованы беседы в формате видеоконференции. На данный момент известно, что собеседование прошли более 3,5 тысячи участников.

Слёт «SТОлица. Лето» проводится в Москве уже третье лето подряд. Участники живут в палатках под открытым небом, приобретают новые знания и навыки в спортивном туризме, посещают образовательные лекции, тренинги и мастер-классы. В этом году запланировано десять смен, который объединят активных жителей столицы. Позади уже четыре тематические смены, их участниками стали 1,2 тысячи человек.

17 июля молодые гимнасты, борцы, легкоатлеты и другие спортсмены проведут спортивное шествие. Оно приурочено к 105-летию первого парада спортсменов на Красной площади. Мероприятие станет воплощением спортивного духа и достижений московской молодежи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в столице стартовал фестиваль «Театральный бульвар», который продлится до 11 августа и станет частью проекта «Лето в Москве». В рамках фестиваля на семи площадках города будут представлены более 100 спектаклей, в которых задействованы более тысячи актёров.