Москва, 16 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Москва демонстрирует пример внимательного отношения и поддержки молодых спортсменов и их тренеров. Об этом заявила агентству городских новостей «Москва» биатлонистка Ольга Зайцева. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поощрительных выплатах победителям и призерам II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта и их тренерам.

Mil.ru Биатлон

«Поддержка спорта — это всегда конкретные дела и решения», — отметила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Зайцева напомнила, что в Москве на регулярной основе возводятся новые и реконструируются старые спорткомплексы, закупается спортивное оборудование и поддерживаются спортшколы. «Теперь же помощь выходит на новый уровень, чтобы каждый победитель знал, как его достижениями гордится город, а каждый тренер видел, что его работу ценят и отмечают», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, спартакиада проходила с 9 по 18 февраля 2024 года в нескольких регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. В соревнованиях участвовали две тысячи спортсменов. Согласно решению Сергея Собянина, москвичи, завоевавшие звание чемпионов и призеров спартакиады, получат единоразовые выплаты от 100 до 350 тысяч рублей, а их тренерам положены выплаты в размере 50% от указанных сумм.