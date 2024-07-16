Москва, 16 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Солнцевский суд Москвы приговорил к 100 часам обязательных работ владельца электросамоката за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приговором Солнцевского районного суда города Москвы Гусев Илья Сергеевич признан в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Кроме этого было принято решение об изъятии и передаче электросамоката в собственность государства.

Как передавало ИА Регнум, судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат, его владелец в состоянии алкогольного опьянения ранее совершил наезд на пожилую женщину. В связи с повторным характером правонарушения суд постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и на 18 месяцев лишил нарушителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Совершивший наезд был вызван в Солнцевское отделение судебных приставов на приём, однако не явился без уважительных причин. Тогда судебный пристав подверг мужчину принудительному приводу, в ходе которого отобрал у него объяснение и вручил требование о предоставлении имущества для обращения его в доход государства. Только после этого виновник ДТП передал приставу электросамокат Dualtron ultra. В ФССП отметили, что конфискация этого вида транспортного средства стала первой в Москве.

Государственная дума 10 июля приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф от 20 до 30 тыс. рублей за передвижение на СИМ или велосипеде в нетрезвом состоянии и от 500 до пяти тысяч рублей за превышение скорости.