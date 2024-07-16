Санкт-Петербург, 16 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада. Об этом 16 июля сообщает «Газета.Ru».

Алексей Даничев/РИА Новости

Корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной морской артерии Петербурга. Среди судов были малый ракетный корабль (МРК) «Град» и базовый тральщик «Александр Обухов».

Участие в репетиции также приняли МРК «Град Свияжск», МРК «Наро-Фоминск», десантный катер «Алексей Баринов», на борту которого традиционно закреплена реплика знаменитого ботика Петра I.

В ходе первой тренировки экипажи отработали соблюдение условленной дистанции между кораблями. Помимо этого, прошли репетиции поддержания определённой скорости для удержания на заданном курсе при следовании по фарватеру Невы по пути от Благовещенского до Троицкого мостов.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие 45 судов ― 33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов, а также порядка 3 тыс. военнослужащих.

30 июля 2023 года Путин прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота России. Глава государства поднялся на борт катера у Петропавловской крепости, чтобы обойти парадную линию боевых кораблей на Неве, а также приветствовать и поздравить экипажи.

Выступая перед началом парада, глава государства заявил, что российский Военно-морской флот был и остаётся нерушимым стражем рубежей России, поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь народ. Путин напомнил, что с петровских времён флот беззаветно служит стране, не раз вставал неприступной крепостью на пути врага. Главным его предназначением российский лидер назвал защиту Отечества.

Путин добавил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота, и в 2023 году ВМФ России пополняют 30 кораблей разных классов.

В завершении мероприятия торжественным маршем прошли парадные расчёты военнослужащих, а также воспитанников учреждений ВМФ и юнг Юнармии. После окончания торжественных мероприятий президент России Владимир Путин попрощался с лидерами африканских государств, которые прибыли на парад в рамках своего визита на саммит Россия — Африка.