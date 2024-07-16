Москва, 16 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Множество развлечений для летнего отдыха детей подготовили в московских парках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Так, в парках, библиотеках, культурных центрах проходят пленэры, встречи книжного клуба, а также квесты и турниры по ориентированию на местности.

Пленэры в том числе проходят по выходным в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и в Перовском парке. Принять участие во встречах в книжном клубе юные москвичи могут в парке Горького в Музыкальном салоне — в них примут участие литературные критики и писатели. Также в парке Горького пройдут и состязания по ориентированию на местности.

Школа юного археолога заработала в парке «Митино». Там дети смогут заняться раскопками в 12-метровой археологической песочнице, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению краски, гончарному мастерству и стрельбе из лука. А в Детском парке имени Прямикова дети смогут научиться риичи-маджонгу.

Также для детей подготовили интенсивы по театральному искусству, 3D-моделированию, робототехнике.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединит все летние активности. На протяжении всех 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки. Некоторые их них размещаются на бульварах и набережных, в скверах и парках.

Ранее в Москве определили победителя недели чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага». Им стал 11-летний Артём Назаров.