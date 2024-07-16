Москва, 16 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Москве стартовал фестиваль «Театральный бульвар», который продлится до 11 августа и станет частью проекта «Лето в Москве». Об этом 16 июля сообщает пресс-служба фестиваля.

РИА Новости/Владимир Вяткин

В рамках фестиваля на семи площадках города будут представлены более 100 спектаклей, в которых задействованы более тысячи актёров.

На Сретенском бульваре можно посетить выставку, посвящённую созданию театрального костюма и сценических макетов. Здесь же ежедневно будут проходить документальные спектакли «Квартеатра» из серии «Прожито на бульварах».

На Страстном бульваре работает мастерская семейного театра «Клумба из тумбы», а также иммерсивная лаборатория «Эскизы в пространстве». Каждую пятницу здесь можно принять участие в иммерсивном представлении театра «Импресарио» Фёдора Елютина.

На Чистопрудном бульваре можно посетить экспериментальный театр, где проводятся творческие мастерские. Здесь можно присоединиться к творческим дискуссиям и экспериментам «Контекст-клуба».

16 июля в 19:00 на этой площадке состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко, а 20 июля в 14:00 — спектакль «Демон» Театра на Юго-Западе. В 17:00 пройдёт мастер-класс «Зажги речь» артистов экспериментально-театрального центра новой драмы «Практика».

Цветной бульвар стал пространством цирка, где ежедневно с 17:00 до 20:00 будут проходить выступления цирковых артистов, уличных театральных коллективов, мимов и клоунов. 21 июля в 17:00 здесь представит свой спектакль театр «Уголок дедушки Дурова».

На Тверском бульваре с 16 июля с 17:00 до 20:00 по будням и с 17:00 до 21:00 по выходным будут проходить концерты классической и советской оперетты, а также танцевальные мастер-классы от солистки балета Московского театра оперетты Евгении Тюминкиной.

На Пушкинской площади в выходные откроется музыкальная сцена, где выступят оперные певцы и театральные звёзды в сопровождении оркестра. Здесь 20 июля в 17:00 можно будет увидеть музыкально-поэтическую постановку «Шесть чувств» и в 19:30 концерт, будут исполнены произведения русских и зарубежных композиторов.

21 июля в 13:00 на Пушкинской площади выступят актёры Московского драматического театра «Сфера» с поэтическими чтениями, посвящёнными 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Также в этот день в 15:30 можно будет увидеть спектакль «Он победил время и пространство» Московского нового драматического театра. В 17:00 выступит Большой симфонический оркестр под управлением Алексея Соболева, в 19:30 будет представлена концертная версия оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в постановке Алексея Франдетти.

В амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре будет работать основная сцена фестиваля, где 20 и 21 июля пройдут спектакли ведущих московских театров и выступления артистов.

Посещение мероприятий фестиваля свободное, но на некоторые из них рекомендуется предварительная регистрация.

Как передавало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.

Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак, уточнил он.

Так, Бульварное кольцо Москвы станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдёт вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. Кроме того, на Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

Вместе с тем уличные музыканты будут выступать на Рождественском и Страстном бульварах, на Гоголевском бульваре будет возможность поиграть в шахматы, а на Яузском — самому нарисовать граффити.

Более того, в рамках фестиваля будут организованы спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления на Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других популярных набережных Москвы.