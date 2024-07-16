Москва, 16 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Свыше 310 тысяч закупок провели на портале поставщиков Москвы за полгода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Известия/Кристина Кормилицына

По его словам, в 2024 году показатели числа закупок выросли на 11%. Объём же закупок на столичном портале поставщиков в январе–июне текущего года превысил 55 млрд рублей. Это на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

«Кроме столицы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — добавил Собянин.

Как отметил мэр, чаще всего за последние полгода поставщики приобретали бытовую технику, продукты питания, медицинскую продукцию, бумагу, канцелярские изделия, строительные и хозяйственные товары.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он является площадкой, на которой государственные заказчики могут оперативно приобретать необходимые товары или услуги. Как заявил Собянин, к этому моменту число пользователей платформы превысило 57 тысяч. Всё это — заказчики из 40 регионов России. Продукцию предлагают более 330 тысяч поставщиков, приём свыше 90% из них являются представителями малого и среднего бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, в период с января по июнь 2023 года заказчики из разных регионов провели на портале поставщиков Москвы почти 280 тысяч закупок. Их общая сумма достигла 42 млрд рублей.