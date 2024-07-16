Москва, 16 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. С начала 2024 года по программе реновации для переселения 15 тысяч человек передали 30 новых жилых комплексов в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Валерий Мельников/РИА Новости

«За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов», — добавил он.

Заммэра также отметил, что общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307. Уточняется, что каждая квартира в этих комплексах передаётся хозяевам уже с готовой отделкой. На первых этажах постепенно открываются магазины и кафе, фитнес-клубы, секции для детей и салоны красоты.

По словам Ефимова, больше всего новостроек в этом году передано в Восточном округе столицы — 12 жилых комплексов. На западе и юго-востоке Москвы передано порядка пяти новых домов. В первой половине текущего года к переселению приступили жители семи округов Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2024 года 19,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры по программе реновации. Всего ключи от квартир в новых домах получили 154,1 тысячи человек. Из них 19,3 тысячи — в первом полугодии 2024-го. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На востоке Москвы к этому моменту обладателями новых квартир стали около 4,3 тысячи москвичей, в западной части столицы — около 3,4 тысячи, на юго-востоке и юго-западе — более 3 тысяч в каждом, на севере — свыше 2,1 тысячи. В новостройках выполнена улучшенная отделка по стандартам программы реновации, которые утверждало правительство Москвы.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что общая площадь жилья, которое построят в Москве в рамках 11 проектов комплексного развития территорий, составит почти 450 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в квартиры смогут заехать примерно 9 тыс. человек.