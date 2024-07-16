Москва, 16 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Аппарат уполномоченного по правам человека в России призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовать ускорению обменов российскими и украинскими военнопленными. Об этом 16 июля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Лисицын

«На последней нашей встрече с главой региональной делегации и сотрудниками офиса МККК в России просили о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении обменов российскими и украинскими военнопленными», — написала она.

Москалькова также добавила, что постоянно находится на связи с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борисом Мишелем. По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в мае российский омбудсмен уже призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева, выставляющего всё новые надуманные условия. Также она уточняла, что между Россией и Украиной состоялось уже более 40 обменов военнопленными.

Президент России Владимир Путин в июне на встрече с представителями зарубежных СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что на тот момент в плену на Украине находились 1348 российских солдат и офицеров, а в РФ — 6465 военнослужащих ВСУ.

Последний обмен военнопленными состоялся 26 июня. В Министерстве обороны России сообщили о возвращении из украинского плена 90 российских бойцов. Взамен российская сторона передала украинской 90 попавших в плен военнослужащих ВСУ. В ведомстве отметили, что обмену пленными в качестве посредника содействовали Объединённые Арабские Эмираты.