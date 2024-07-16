Москва, 16 июля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Москве четырёхлетний мальчик вылетел из открытого окна первого этажа, прыгая на диване, передаёт «Газета.Ru».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл 12 июля. Четырёхлетний мальчик играл в гостиной, пока мама занималась домашними делами в другой комнате. Ребёнок прыгал на диване, в какой-то момент он не рассчитал силы и вылетел из окна.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», — уточняется в материале.

По данным СМИ, ребёнок упал головой вниз, но, к счастью, остался жив. Его госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у пострадавшего перелом лобной кости. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время мальчика выпишут.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна четвёртого этажа квартиры одного из жилых домов в Новой Москве. Уточняется, что ребёнок забрался на стол, откуда перелез на подоконник и опёрся на москитную сетку, после чего выпал из окна балкона.

Ранее двухлетний ребёнок погиб, выпав из окна 11-го этажа на Ставропольской улице в Москве. Прокуратура начала проверку после трагического инцидента.

В Калининском районе Санкт-Петербурга 4 июля четырёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, ребёнок остался жив. На месте падения нашли москитную сетку, не выдержавшую его вес.

В середине июня на северо-востоке Москвы четырёхлетняя девочка выпала с восьмого этажа многоквартирного дома и погибла. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).