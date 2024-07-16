Москва, 16 июля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО, сообщило 16 июля Министерство обороны.

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Герасимову представили образцы роботизированных комплексов, применяемых в штурмовых действиях, сказано в сообщении.

Кроме того, начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика об обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

«Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки «Восток» при освобождении населённого пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — отметило Минобороны.

Глава Генштаба также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу. После церемонии награждения Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими в освобождении населённого пункта. Они рассказали главе Генштаба о подготовке к штурму и самом штурме, добавила пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации. Глава Генштаба заслушал доклад командующего армии и вручил бойцам награды.

В июне министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил и заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах. Белоусову доложили в том числе о боевой работе авиации в зоне проведения СВО в режиме реального времени.

Ранее 16 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» до 145 бойцов. Подразделения группировки в указанный период заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад противника.

14 июля Конашенков сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Восток» освободили посёлок Урожайное в ДНР. Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение и позволит Вооружённым силам России активнее продвигаться в ходе СВО, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.