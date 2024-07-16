Уфа, 16 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Специалисты «Роснефти» разработали новое поколение катализаторов гидроочистки бензиновых фракций. Как отмечают в компании, по сравнению с предыдущим поколением эксплуатационный цикл нового катализатора увеличился в полтора раза.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» начала поставку катализаторов нового поколения

Первая партия катализаторов поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» (входит в «Роснефть»). Ожидается, что операционные затраты предприятия благодаря внедрению инновации сократятся на 18%.

«Роснефть» реализует программу инновационного развития, которая направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Как подчеркнули в компании, производство нового поколения катализаторов гидроочистки бензиновых фракций подтверждает высокий потенциал импортонезависимости нефтеперерабатывающего кластера «Роснефти».