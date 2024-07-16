Москва, 16 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив прошлогоднее лидерство, следует из данных независимого исследования международной компании Ookla за первые два квартала текущего года.

freepik.com МегаФон снова стал лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих устройств с помощью приложения Speedtest. Всего по стране было сделано 12,75 млн замеров с 1,38 млн различных устройств. По этому показателю МегаФон восьмой год подряд подтверждает свое лидерство.

Для оценки покрытия мобильных сетей эксперты Ookla исследовали качество сервисов всех операторов на каждом участке площадью пять квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. В каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон показал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов. Он подчеркнул, что компания расширяет зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах.

Кроме того, по словам Титова, в регионах активно идет процесс рефарминга — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. «За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ», — сказал он.

Титов добавил, что МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества, в том числе функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF). Она позволяет повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки.