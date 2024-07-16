Салехард, 16 июля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Участники СВО из Ямало-Ненецкого автономного округа, находясь в отпуске, теперь могут получить плановую медпомощь и пройти расширенный скрининг в больницах региона. Такое решение принял глава Ямала Дмитрий Артюхов после встреч с военнослужащими.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ямальские участники СВО будут получать плановую медпомощь без очередей

«В чекап включены медицинский осмотр, консультации узких специалистов и широкий спектр различных диагностических исследований», — рассказал Дмитрий Артюхов. Он пояснил, что обследования можно пройти в поликлинике или в условиях стационара по месту жительства, в ближайшей больнице, где имеется все необходимое диагностическое оборудование. «Стоимость проезда для проведения обследования и обратно домой будет компенсирована из окружного бюджета», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Для участников СВО будет организован прием без очереди и записи во всех медицинских учреждениях Ямала.

«Во время общения с нашими защитниками часто слышал о такой проблеме: военнослужащие могут получать плановую медицинскую помощь только в учреждениях Минобороны или платно, — рассказал губернатор автономного округа. — Мы приняли решение обеспечить для наших защитников «зеленый коридор», когда в максимально сжатые сроки будут назначены все необходимые обследования абсолютно бесплатно».

Артюхов рассказал, что в округе развиваются отделения реабилитации. Власти закупают новые тренажеры в отделения адаптивного спорта, чтобы участники СВО могли укрепить свое здоровье в отпуске и после возвращения домой.

Всего на Ямале действует более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей.