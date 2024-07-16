Москва, 16 июля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Более двух тысяч домовых и городских указателей установлено в первом полугодии 2024 года в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в столице продолжается создание единой системы навигации, начавшееся в 2014 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«За это время в городе появилось более 115 тыс. новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам, — отметил Петр Бирюков.— За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тыс. домовых».

По словам Бирюкова, создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту — синие таблички с белыми буквами. Они хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

Также в российской столице реализуется проект по созданию военно-патриотической навигации, — сообщил заместитель мэра. «Устанавливаем указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей», — рассказал Петр Бирюков.