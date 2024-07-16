Тверь, 16 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов запустят до конца 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Егор Алеев/ТАСС

«До конца года мы очень надеемся обход Набережных Челнов запустить», — сообщил он журналистам.

Вице-премьер также отметил, что важно привести всю дорожную сеть России в порядок. В текущем году опережение в данной работе составляет 14%, добавил он.

Сообщается, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдёт состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Его протяжённость по территории Татарстана составит около 300 км. По состоянию на 8 апреля 2024 года специалисты оценили техническую готовность объекта на 50%.

Также, по информации Росавтодора, в состав М-12 войдёт участок трассы М-7 от Казани до села Костенеево. Известно, что перед Нижнекамском участок трассы пройдёт по новому направлению. Строительство данного обхода ведётся прямо сейчас. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном маршрут продолжится по трассе М-7, участки которой ещё реконструируют.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на десять месяцев раньше срока был открыт участок трассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.