Москва, 16 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, которая могла бы стать убежищем для людей от суровых условий Луны и базой для проживания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Michael Sohn/AP/TASS

«На поверхности Луны было найдено несколько потенциальных подземных отверстий — так называемых лунных ям. Эти ямы могут быть перспективными местами для будущих лунных баз, поскольку они могут обеспечить укрытие от суровых условий на поверхности Луны и поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком», — говорится в исследовании.

Группа учёных из Италии и США провела исследование, в котором анализировала данные, собранные Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO). Они обнаружили, что Море Спокойствия, самая глубокая на Луне известная впадина, ведёт к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров, расположенной примерно в 150 метрах под поверхностью.

По данным исследования, дальнейшая непосредственная разведка пещеры могла бы подтвердить наличие стабильной подземной среды, защищённой от радиации, с оптимальными температурными условиями для будущего использования человеком. Однако остаётся неясным, могут ли какие-либо из более чем 200 лунных ям, обнаруженных на различных широтах Луны, вести к подобным пещерам.

Как передавало ИА Регнум, агентство Xinhua сообщило, что китайский зонд «Чанъэ-6» с лунным грунтом вернулся на Землю. По его оценке, «Чанъэ-6» стал одной из самых сложных миссий Китая по освоению космоса. Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы. Орбитальный аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй заявил, что доставленные образцы приведут к новым открытиям.

В мае Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6». 2 июня модуль совершил посадку на обратной стороне Луны в самом большом лунном кратере — бассейне Южный полюс — Эйткин. Лунная миссия продлится 53 дня, чтобы в результате доставить на Землю порядка двух килограммов образцов грунта.

Модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» заснял кадры с обратной стороны естественного спутника Земли.

Первым земным космическим аппаратом, прилунившимся на обратной стороне Луны, стал китайский «Чанъэ-4». Посадка состоялась 3 января 2019 года. Поверхность изучал шестиколёсный луноход «Юйту-2», который проработал на Луне три с половиной года и преодолел почти 1300 метров.